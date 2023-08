BOK: Wiederaufnahme von Gruppenreisen von Chinesen wird Südkoreas Wachstum um 0,06 Prozentpunkte erhöhen

Photo : YONHAP News

Gruppenreisen von Chinesen nach Südkorea werden laut einer Analyse das Wirtschaftswachstum des Landes in diesem Jahr um etwa 0,06 Prozentpunkte steigern.Die entsprechende Einschätzung teilte die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea (BOK) in einem Bericht zum wirtschaftlichen Effekt der Zulassung von Gruppenreisen von Chinesen mit, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.In der zweiten Hälfte dieses Jahres würden rund 2,2 Millionen Chinesen nach Südkorea kommen. Die Zahl werde im kommenden Jahr noch deutlich höher sein, hieß es.China hat am 10. August erstmals seit fast sechseinhalb Jahren Gruppenreisen seiner Staatsbürger nach Südkorea erlaubt.Die Notenbank geht davon aus, dass sich die Zahl der chinesischen Einreisenden im Schlussquartal dieses Jahres auf 85 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum des Jahres 2019 erholen werde.Die entsprechende Zahl im Juli entsprach 46 Prozent des Niveaus von 2019.