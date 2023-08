Parlamentarischer Unterausschuss verabschiedet Gesetzentwurf für Zulassung anonymer Geburt

Photo : YONHAP News

Ein parlamentarischer Unterausschuss hat einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Systems zur Ermöglichung anonymer Geburten gebilligt.Ein solches System wurde wegen der Ermordung und Aussetzung von nicht registrierten Säuglingen in letzter Zeit ein großes Thema.Das Erste Unterkomitee zur Beratung von Gesetzentwürfen des Gesundheits- und Wohlfahrtsausschusses der Nationalversammlung verabschiedete am Donnerstag ein Sondergesetz zur Unterstützung sogenannter geschützter Geburten und zum Kinderschutz.Ziel ist es, Frauen, die aufgrund der Schwangerschaft und Entbindung in Schwierigkeiten geraten sind, zu schützen, und Kindern ein sicheres Betreuungsumfeld zu gewährleisten. Im Mittelpunkt steht, dass lokale Behörden die Geburt eines Kindes registrieren können, auch wenn die Mutter ihre Identität verbirgt.Strittig war, dass es betroffenen Kindern später schwerfallen wird, Informationen über ihre Mutter zu finden. Im Zuge der Debatte wurde beschlossen, personenbezogene Daten der Mütter zwar zu schützen, aber Daten zur Entbindung gewissenhaft zu dokumentieren, damit die Informationen zu einem späteren Zeitpunkt mit Zustimmung der Mutter und des Kindes zugänglich gemacht werden können.