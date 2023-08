Wissenschaftsministerium richtet digitales Debattierforum ein

Photo : KBS News

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT hat ein digitales Forum für öffentliche Debatten eingerichtet.Das Forum solle als Plattform für das Zusammentragen von Informationen über die von der Ausbreitung der KI-Technologie geprägte neue digitale Ordnung und zu einer „Digital Bill of Rights“ dienen, an der die Regierung arbeite, hieß es am Freitag.In dem Forum (http://beingdigital.kr) können einzelne Bestimmungen, die in die Digital Bill of Rights aufgenommen werden sollen, mit einer „Gefällt mir“-Angabe versehen oder Kommentare hinterlassen werden. Dazu zählt beispielsweise das Recht auf Vergessenwerden, das Einzelpersonen einen freien Zugang zu ihren eigenen personenbezogenen Informationen und deren Kontrolle ermöglicht.Das Ministerium teilte mit, dass es plane, nach der Debatte über die Digital Bill of Rights Diskussionen über Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung digitaler Technologien, darunter das Urheberrecht für künstliche Intelligenz, fortzusetzen.