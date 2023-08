Geborgene Gebeine eines weiteren Kriegsgefallenen identifiziert

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste eines weiteren Gefallenen des Koreakriegs sind identifiziert worden.Die Behörde für Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des Verteidigungsministeriums teilte mit, dass die in den Jahren 2010 und 2017 in Yeongdeok in der Provinz Nord-Gyeongsang geborgenen Gebeine als Unteroffizier Hwang Byeong-jun identifiziert worden seien.Hwang trat im Mai 1950, kurz vor dem Ausbruch des Koreakriegs, in Busan in das Militär ein. Er fiel im August 1950 während eines Gefechts in Yeongdeok an der Ostküste Südkoreas.Am Donnerstag fand in einem Haus seiner Familie in Daegu eine Zeremonie statt, um ihr die Feststellung der Identität mitzuteilen.