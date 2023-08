Präsident Yoon ruft zum Verzicht auf Parteilichkeit für Frieden und Wohlstand auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Konservative und Liberale dazu aufgerufen, trotz aller Unterschiede in die gleiche Richtung zu gehen.Dabei betonte er, dass die Beeinflussung durch oder die Kapitulation vor einem anachronistischen Kampf und Ideologie keinen Progressivismus darstelle.Die entsprechende Äußerung machte Yoon bei einer Veranstaltung zur Ernennung von 13 neuen zivilen Mitgliedern des Präsidialkomitees für nationalen Zusammenhalt am Freitag.Die Richtung, in die Südkorea gehen sollte, stelle die Schaffung von friedlichen und gedeihenden Beziehungen mit der gesamten Menschheit dar, sagte er.Dabei forderte Yoon die neuen Mitglieder auf, sich für die Förderung der universellen Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen.Der Präsidialausschuss war im Juli letzten Jahres gegründet worden und hatte 15 Schlüsselaufgaben ausgewählt, um die Achtung der Vielfalt in der Gesellschaft zu erreichen, den sozialen Zwiespalt abzubauen und den Wert des nationalen Zusammenhalts zu erweitern.In der zweiten Jahreshälfte wird sich das Komitee auch mit der Verbesserung der Wohnbedingungen für junge Menschen und dem Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit von Kleinbetrieben befassen.