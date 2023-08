Nordkoreas Air Koryo fliegt erstmals seit dreieinhalb Jahren nach Wladiwostok

Photo : KBS News

Eine von Pjöngjang gestartete Passagiermaschine der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo ist am Freitag am Flughafen Wladiwostok in Russland gelandet.Das entspricht dem ersten Linienflug zwischen Nordkorea und Russland seit dreieinhalb Jahren.Die Strecke Pjöngjang-Wladiwostok war die einzige Flugverbindung zwischen Nordkorea und Russland gewesen. Die wöchentlich zweimal angebotenen Flüge wurden im Februar 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt.Ein Mitarbeiters am Flughafen Wladiwostok teilte KBS mit, dass auch am 28. August ein Flug von Air Koryo geplant sei.