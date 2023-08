Ministerium für Ozeane und Fischerei: Werte nach Entsorgungsbeginn in Fukushima im normalen Bereich

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Südkoreas Ministerium für Ozeane und Fischerei haben nach dem Beginn der Entsorgung des Fukushima-Wassers genommene Proben keine auffälligen Ergebnisse hervorgebracht.Japan hatte am Donnerstag damit begonnen, das kontaminierte Kühlwasser aus der Reaktorruine Fukushima ins Meer zu leiten.Südkoreas Ministerium testete am vergangenen Freitag die Wasserqualität in drei Gebieten seines Hoheitsgebiets. Die Ergebnisse der Analysen von Proben an fünf Orten wurden am Sonntag bekannt gegeben. Von zehn weiteren Stellen sollen die Ergebnisse bald vorliegen.Dem Ministerium zufolge liegt der Gehalt an Cäsium und Tritium deutlich unter denStandards der Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasser.Minister Cho Seung-hwan sagte, dass der erste Test die Sicherheit des entsorgten Wassers bestätigt habe.Die Regierung will an 92 Orten genauere Analysen vornehmen, an 108 Orten soll eine Schnellanalyse durchgeführt werden.