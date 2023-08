Neuer Chef der Rundfunkaufsicht nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der neue Chef der Rundfunkaufsichtsbehörde Korea Communications Commission (KCC), Lee Dong-kwan, nimmt am Montag seine Arbeit auf.Die Geschicke der Behörde leiten damit bis auf Weiteres der neue Chef und das ständige Mitglied Lee Sang-in. Die drei weiteren Sitze in dem fünfköpfigen Gremium sind vakant.Der neue Leiter will noch am Montag eine Sitzung einberufen, um anstehende Fragen zu diskutieren. Eine wichtige Aufgabe ist die Besetzung von vakanten Vorstandsposten bei öffentlich-rechtlichen Sendern.Lee wird voraussichtlich die Umstrukturierung im Management bei öffentlich-rechtlichen Sendern zügiger vorantreiben. Auch strengere Regulierungen für Online-Plattformen werden erwartet.Präsident Yoon Suk Yeol hatte Lee am vergangenen Freitag ernannt. Zuvor war die Nationalversammlung der Bitte des Präsidialamts, bis zur Frist am Donnerstag einen Anhörungsbericht zu Lee zu übermitteln, zum zweiten Mal nicht nachgekommen. Damit hat der Präsident laut Verfassung das Recht, den Kandidaten zu ernennen.