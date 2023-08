Ab heute zweiter Teil südkoreanisch-US-amerikanischer Militärübung Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Montag den zweiten Teil der gemeinsamen Übung Ulchi Freedom Shield (UFS) begonnen.Nach Angaben der südkoreanischen Armee wurde im ersten Teil vom 21. bis 25. August, der integriert mit der Regierungsübung (Ulchi) stattfand, die Fähigkeit zum Führen eines totalen Kriegs erprobt. Zuvor war vom 16. bis 18. August eine Krisenmanagementübung (CMX) als Vorübung abgehalten worden.Der zweite Teil des Manövers wird vom 28. bis 31. August ausschließlich von den Streitkräften durchgeführt.Daran nehmen Heer, Luftwaffe, Marine und Marineinfanterie teil und auch die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte in Südkorea und vom US-Festland.Die letztes Jahr gegründeten US-Weltraumstreitkräfte in Südkorea (SPACEFOR-KOR) stellen dem Befehlshaber der US-Streitkräfte in Korea Fachwissen zur Weltraumplanung und die Funktion für Weltraumbefehl und -kontrolle zur Verfügung. Sie führen Missionen im Zusammenhang mit der Raketenwarnung, GPS und Satellitenkommunikation in der Region durch.An der diesmaligen Übung nehmen Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Neuseeland, Thailand und die Philippinen teil, die Mitglieder des UN-Kommandos in Korea sind. Die Neutrale Überwachungskommission hat vor, die Durchführung der Übung im Einklang mit dem Waffenstillstandsabkommen zu überprüfen.