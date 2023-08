Regierungspartei bittet Regierung um Bestimmung des 2. Oktober zu vorläufigem Feiertag

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat die Regierung offiziell gebeten, den 2. Oktober, einen Brückentag, zu einem vorläufigen Feiertag zu bestimmen.Der 2. Oktober, ein Montag, befindet sich dieses Jahr zwischen den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok und dem Nationalen Gründungstag, einem gesetzlichen Feiertag.PPP-Chef Kim Gi-hyeon sagte bei der Vorstandssitzung am Montag, dass es sich um den ersten Chuseok-Festtag nach der Herabstufung von Covid-19 zur Infektionskrankheit der Klasse 4 handele. Er äußerte den Wunsch, dass mit der Bestimmung eines vorläufigen Feiertags die Bürger viel Zeit mit ihren Angehörigen, Verwandten und Nachbarn verbringen könnten, weil sie während der langen Corona-Pandemie kaum Gelegenheit dazu gehabt hätten.Die Chuseok-Feiertage dauern dieses Jahr vom 28. September bis 1. Oktober, der Nationale Gründungstag wird am 3. Oktober gefeiert. Sollte der 2. Oktober vorübergehend zu einem Feiertag bestimmt werden, werden die Menschen in Südkorea sechs aufeinanderfolgende freie Tage haben.