Seouls Polizei durchsucht Zentrale der öffentlichen Wohnungsgesellschaft LH

Die Polizei von Seoul hat heute Ermittler zur Durchsuchung der Zentrale der Korea Land & Housing Corporation (LH) geschickt.Grund ist der Vorwurf gegen die öffentliche Wohnungsgesellschaft, beim Bau von Tiefgaragen bei Wohnungskomplexen keinen Bewehrungsstahl eingebaut zu haben, davon einer im Seouler Viertel Suseo.Ermittler der für Anti-Korruption und öffentliche Verbrechen zuständigen Ermittlungseinheit der Polizeibehörde Seouls durchsuchen seit Montagvormittag sieben Stellen, einschließlich der LH-Zentrale in Jinju in der Provinz Süd-Gyeongsang.Zuvor hatten die Polizeibehörde von Gwangju und die von Gyeonggi Nord sowie die von Süd-Gyeongsang die LH-Zentrale in Jinju durchsucht.Die Polizei will anhand der beschlagnahmten Daten die Ermittlungen gegen die beteiligten Abteilungen von LH und die an der Planung, Konstruktion und dem Bau beteiligten Unternehmen fortsetzen.Das Nationale Ermittlungsbüro (NOI) der Nationalen Polizeibehörde hatte zuvor einen Antrag auf Ermittlungen zu den landesweit 20 betroffenen öffentlichen Apartmentkomplexen erhalten und neun regionalen Polizeibehörden die Fälle übertragen.