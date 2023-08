Politik Koreanische Streetdance-Aufführung findet in Brunei statt

In Brunei wird Ende dieser Woche eine koreanische Streetdance-Aufführung stattfinden.



Die Korea Foundation teilte am Montag mit, in der Hauptstadt von Brunei, Bandar Seri Begawan, „The Rhythm of Korea in Brunei“ zu veranstalten.



Die südkoreanische Streetdance-Gruppe Artgee wird am 1. September im Einkaufszentrum Times Square Shopping Centre in der Stadt eine zehnminütige Vorführung geben. Am 2. September ist ein 60-minütiger formeller Auftritt im JIS Arts Centre geplant.



Artgee wurde 2012 gegründet und wurde Zweiter bei „World of Dance Final“ 2017 in den USA. Die Gruppe schaffte 2019 bei „Got Talent España”, der spanischen Version der internationalen Serie Got Talent, als erstes ausländisches Team den Einzug in die Finalrunde.



In Kooperation mit der südkoreanischen Botschaft in Brunei wird die Hauptaufführung kostenlos angeboten. Etwa 700 Sitzplätze waren innerhalb von drei Tagen ausverkauft.



Zum Schluss ist am 3. September ein K-Pop-Workshop im Times Square Shopping Centre geplant.