Nordkorea öffnet nach drei Jahren und sieben Monaten Grenzen wieder

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am 27. August, drei Jahre und sieben Monate nach der Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie, die Wiederöffnung der Grenze offiziell gemacht.Eine Passagiermaschine von Air Koryo unter nordkoreanischer Flagge kommt am Flughafen Peking-Hauptstadt an.Der ehemalige nordkoreanische Botschafter in China, Ji Jae-ryong, und viele Nordkoreaner, die seit dem Ausbruch der Pandemie in China festgesessen hatten, kehrten ins Heimatland zurück, nachdem der Flugverkehr zwischen beiden Ländern nach drei Jahren und sieben Monaten wieder aufgenommen worden war.Air Koryo erhielt die Genehmigung, wöchentlich dreimal auf der Strecke Pjöngjang-Peking zu fliegen. Auch die Flugverbindung zwischen Pjöngjang und der russischen Stadt Wladiwostok wurde inzwischen wieder aufgenommen.Nordkoreas Nationales Kommando zur Notfall-Seucheneindämmung, das für den Umgang mit Covid-19 verantwortlich ist, erklärte offiziell, dass die im Ausland befindlichen Einwohner zurückkehren dürften.Das erfolge aufgrund der Entscheidung, angesichts einer Entspannung bei der Seuchenausbreitung die Stufe der Eindämmung anzupassen.Die Maßnahme wurde durch die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ auch den Menschen in Nordkorea bekannt gemacht.Es wird erwartet, dass Arbeiter, Studierende und Diplomaten von nun an aus Ländern wie China und Russland zurückkehren werden.Am 16. August war ein nordkoreanisches Taekwondo-Team zur Teilnahme an einem internationalen Turnier über eine Brücke über den Fluss Yalu (Amrok), die Sinuiju in Nordkorea und Dandong in China miteinander verbindet, nach China gereist.Nordkorea meldete sich auch zur Teilnahme an den Asienspielen im chinesischen Hangzhou an, die im September beginnen. Daher wird erwartet, dass Nordkorea aus diesem Anlass seine Grenzen noch stärker öffnen wird.