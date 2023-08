Seoul sehr besorgt über mögliche Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge nach Grenzwiederöffnung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich besorgt über die Möglichkeit der Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge in China nach der Wiederöffnung der Grenzen durch Nordkorea geäußert.Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Montag vor der Presse.Er äußerte die Erwartung, dass die Grenzöffnung Nordkoreas zur Verbesserung der schwierigen Lebensverhältnisse dessen Einwohner und der schlimmen Menschenrechtslage in Nordkorea führen werde. Zugleich hieß es, dass die Regierung sehr besorgt über die Möglichkeit sei, dass nordkoreanische Flüchtlinge in China unter Zwang zurückgeführt werden könnten.Man betone erneut, dass nordkoreanische Flüchtlinge in China nicht gegen ihren Willen zurückgeschickt werden sollten und dass ihre Wünsche respektiert werden sollten. Das Ressort werde eng mit den zuständigen Ministerien realistische Maßnahmen (zur Verhinderung von Zwangsrückführungen) besprechen, hieß es.Nordkorea hat drei Jahre und sieben Monate nach der Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie die Einreise seiner Einwohner aus Übersee genehmigt. Dies hat die südkoreanische Regierung als „begrenzte Grenzöffnung“ bewertet.