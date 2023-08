Nationales Anpassungswoche der UN-Klimarahmenkonvention in Incheon begonnen

Die Anpassungswoche 2023 zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) ist am Montag im Kongresszentrum Songdo Convensia in Incheon eröffnet worden.



Die „Korea Global Adapdation Week 2023“ dauert bis 1. September und wird vom südkoreanischen Umweltministerium veranstaltet und von der Stadt Incheon und dem UNFCCC gemeinsam ausgerichtet. Daran nehmen etwa 1.000 Personen aus 74 Ländern teil, darunter Vertreter aus Regierungen, Wissenschaft und internationalen Organisationen.



Auf dem Programm stehen unter anderem ein vom UN-Umweltprogramm organisiertes Forum des Asia Pacific Adaptation Network (APAN) und ein vom UNFCCC organisiertes internationales Forum zu nationalen Anpassungsplänen (NAP) im asiatisch-pazifischen Raum.



An einem hochrangigen Dialog nahmen der Generalsekretär der 28. UN-Klimakonferenz (COP28), Majid Al Suwaidi, die Generalsekretärin des Grünen Klimafonds (GCF), Mafalda Duarte, und Beamte im Minister- und Vizeministerrang aus vielen Ländern teil.



Die UNFCCC-Anpassungswoche begann 2013 in Bonn als ein Forum zu nationalen Anpassungsplänen und entwickelte sich angesichts der gewachsenen Bedeutung der Klimaanpassung zu einer internationalen Veranstaltung.