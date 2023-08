Südkorea und andere Staaten verurteilen in UN-Sicherheitsratssitzung Nordkoreas Raketenstart

Photo : KBS News

Südkorea, die USA und andere Staaten haben in einer Sitzung des Weltsicherheitsrats Nordkoreas jüngsten Raketenstart verurteilt.Südkoreas Verurteilung des Starts machte Park Eun-jin, Abteilungsleiterin im Außenministerium für Abrüstung und Nichtverbreitung, am Montag in Genf in einer Sitzung der Open-ended Working Group on Nuclear Disarmament (OEWG) zur Sicherheit im Weltraum offiziell bekannt. Es handelt sich bei dem Gremium um eine ergebnisoffene Arbeitsgruppe der UNO zum Atomwaffenverbot.Das Treffen diene der Sicherheit und nachhaltigem Frieden im Weltraum, doch es sei sehr bedauerlich, dass Nordkorea in die entgegengesetzte Richtung gehe.Sie wiederholte Südkoreas Position, dass ein "militärischer Aufklärungssatellit" unter Verwendung ballistischer Raketentechnologie illegal sei. Park kritisierte Nordkoreas unrechtmäßige Aktivitäten als illegale Nutzung des Weltraums erneut scharf.Eric Desautels, ein hoher Beamter im US-Außenministerium, erläuterte, dass Nordkoreas Satellitenstarts die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Nichtverbreitung unterliefen. Auch entferne man sich vom gemeinsamen Ziel der Abrüstung.Die Vertreter Japans, Deutschlands und Neuseelands verurteilten den Start ebenfalls und hoben hervor, dass es sich um Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats handele.Han Tae-song, Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, wies die Kritik zurück. Die Resolutionen seien illegale Dokumente, die der UN-Charta zuwiderliefen. Der Norden sei an Resolutionen der USA und ihres Gefolges nicht gebunden, so der Diplomat.