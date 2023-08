Staatanwaltschaft lädt Minjoo-Vorsitzenden Lee Jae-myung im Zusammenhang mit illegalen Geldtransfers an Nordkorea vor

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorsitzenden der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, vorgeladen.Er soll zu Vorwürfen befragt werden, wonach es illegale Geldtransfers durch die Ssangbangwool Group an Nordkorea gegeben habe.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon teilte am Montag mit, Lee für den kommenden Montag erneut vorgeladen zu haben, nachdem er einer früheren Aufforderung wegen Terminproblemen nicht nachkommen wollte.Nachdem sein Wunsch, den Termin vorzuziehen, nicht akzeptiert worden war, hatte Lee erklärt, in der dritten September-Woche zur Verfügung zustehen, in der keine Parlamentssitzung stattfinden sollen.Der frühere Ssangbangwool-Vorsitzende Kim Seong-tae soll insgesamt acht Millionen Dollar nach Nordkorea geschickt haben. Fünf Millionen Dollar davon sollen 2019 aus dem Budget der Provinz Gyeonggi gestammt haben, die in Nordkorea ein Projekt für Smart Farming finanzieren wollte. Lee war damals Gouverneur von Gyeonggi.Weitere drei Millionen Dollar sollen gezahlt worden sein, um einen Besuch Lees in Nordkorea zu finanzieren.Die Staatsanwaltschaft vermutet eine Verwicklung Lees in den Vorgang.