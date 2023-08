Hyundai E&C mit elftgrößtem Auslandsumsatz unter Bauunternehmen weltweit

Photo : YONHAP News

Hyundai Engineering & Construction hat in einer internationalen Rangliste der Bauunternehmen beim Auslandsumsatz auf Platz elf rangiert.Das südkoreanische Bauunternehmen teilte am Dienstag mit, dass es in der vom US-Magazin für Bauwesen „Engineering News-Record“ veröffentlichten Rangliste für 2023 gegenüber letztem Jahr um zwei Ränge vorgerückt sei.Von dem Gesamtumsatz in Höhe von 16,75 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr erwirtschaftete Hyundai E&C 6,83 Milliarden Dollar in Übersee. Sein Auslandsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 18,6 Prozent.Der elfte Platz ist die beste Platzierung für Hyundai E&C seit der Eingliederung in die Hyundai Motor Group.