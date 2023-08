Yoon nimmt an Zeremonie zum 70. Gründungsjubiläum der Küstenwache teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag die Küstenwache aufgerufen, südkoreanische Meere sicher zu verteidigen.Südkorea könne sich nur dann zu einer neuen Seemacht entwickeln, die auf dem Weltmarkt führend sei, wenn die Küstenwache seine Meere sicher verteidige, sagte Yoon bei einer Zeremonie anlässlich des 70. Jahrestags deren Gründung in Incheon. Daran nahmen etwa 2.000 Menschen teil.Yoon wies darauf hin, dass sich Katastrophen auf See jederzeit ereignen können. Selbst die geringste Verzögerung bei der Reaktion könnte die Bedrohung durch Seeunfälle erhöhen, sagte er. Er forderte die volle Bereitschaft und schnelle Reaktion der Küstenwache, um das Leben der Menschen und die Sicherheit auf See zu schützen.Yoon sagte zudem aktive Unterstützung für die Bemühungen der Küstenwache zu, eine auf Spitzentechnologien basierende maritime Informationsplattform einzurichten. Durch die KI-basierte Analyse von Big Data, die Satelliten, Drohnen, Unterwasserroboter und Aufklärungsflugzeuge sammeln, werde die Reichweite der Behörde erweitert und eine schnelle und genaue Reaktion auf verschiedene Seeunfälle werde ermöglicht, hieß es.Nach Angaben des Präsidialamtes war es Yoons erste Teilnahme an einer Zeremonie zum Gründungsjubiläum der Küstenwache seit seinem Amtsantritt.