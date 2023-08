Nordkoreas Machthaber kritisiert Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans als Gangsterbosse kritisiert.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, habe Kim am Montag, dem Tag der Marine in Nordkorea, das Marinekommando besucht. In seiner Rede habe er gesagt, dass sich die Gangsterbosse der Vereinigten Staaten, Japans und der Republik Korea kürzlich zusammengesetzt und angekündigt hätten, verschiedene trilaterale Militärübungen regelmäßig abzuhalten.Damit kritisierte er offensichtlich den Dreiergipfel am 18. August in Camp David in den USA, bei dem unter anderem die regelmäßige Abhaltung gemeinsamer Militärübungen vereinbart worden war.Es war das erste Mal, dass Kim Südkorea als Republik Korea bezeichnete.Aufgrund der rücksichtslosen Konfrontationsmaßnahmen der USA und anderer feindlicher Kräfte seien die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel zum weltweit größten Sammelpunkt für Kriegsgeräte und zu den instabilsten Gewässern geworden, in denen die Gefahr eines Atomkriegs bestehe, sagte Kim weiter.Die Visite am Montag war Kims erster Besuch bei einer Marineeinheit am Tag der Marine seit seiner Machtübernahme im Jahr 2012.