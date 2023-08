Außenminister Südkoreas und Sloweniens führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat vorgeschlagen, dass Südkorea und Slowenien im UN-Sicherheitsrat als nichtständige Mitglieder ab dem kommenden Jahr eng zusammenarbeiten werden.Die entsprechende Äußerung machte Park beim Treffen mit der slowenischen Außenministerin Tanja Fajon am Montag (Ortszeit) in Slowenien. Dorthin reiste Park zur Teilnahme am Bled Strategic Forum, einem außen- und sicherheitspolitischen Forum in Mittel- und Osteuropa.Laut dem Außenministerium in Seoul sprachen Park und Fajon über die Beziehungen zwischen Südkorea und Slowenien, Maßnahmen zur praktischen Zusammenarbeit und die Kooperation im Weltsicherheitsrat.Beide Seiten stimmten darin überein, in den Bereichen Automobilindustrie, Hafen und Logistik, Atomkraftwerke, Digitales und künstliche Intelligenz sowie Gesundheit und Medizin zu kooperieren.Sie tauschten sich auch über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der Ukraine aus. Park betonte, dass der erneute Start eines so genannten Satelliten durch Nordkorea einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle.