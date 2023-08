Südkoreas Haushalt für 2024 soll um 2,8 Prozent auf 656,9 Billionen Won steigen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Gesamtausgaben in ihrem Haushaltsplan für das kommende Jahr auf 656,9 Billionen Won (497 Milliarden Dollar) festgelegt.Wie heute auf der Kabinettssitzung beschlossen wurde, sollen die Ausgaben gegenüber diesem Jahr um 2,8 Prozent (18,2 Billionen Won) steigen.Das entspricht dem geringsten Anstieg seit der Überarbeitung der Finanzstatistiken im Jahr 2005.Während der Regierung Moon Jae-in, die eine expansive Fiskalpolitik verfolgt hatte, lag der Anstieg der Gesamtausgaben im Staatshaushalt im Sieben- bis Neun-Prozent-Bereich.Obwohl die amtierende Regierung auf solide Finanzen setzt, lag der Anstieg der Gesamtausgaben in diesem Jahr bei 5,1 Prozent.Die Regierung erwartet, dass die Gesamteinnahmen im kommenden Jahr um 2,2 Prozent verglichen mit diesem Jahr auf 612,1 Billionen Won (463 Milliarden Dollar) sinken würden.Die Staatsschuldenquote, das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt, soll nächstes Jahr um 0,6 Prozentpunkte auf 51 Prozent steigen.Nach einzelnen Bereichen betrachtet, sollen 242,8 Billionen Won (rund 184 Milliarden Dollar) für Gesundheit, Wohlfahrt und Beschäftigung ausgegeben werden.Der stärkste Ausgabenzuwachs wurde mit 19,5 Prozent in den Bereichen Auswärtiges und Vereinigung beschlossen. Dahinter folgen Gesundheit, Wohlfahrt und Beschäftigung mit 7,5 Prozent Anstieg und öffentliche Ordnung und Sicherheit mit 6,1 Prozent.Von der kräftigsten Ausgabenkürzung ist die Forschung und Entwicklung mit 16,6 Prozent betroffen. Für den Bildungsbereich wurde eine Kürzung von 6,9 Prozent beschlossen.