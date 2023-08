Seoul wirft Kim Jong-un nach Kritik an Staats- und Regierungschefs Niedrigkeit vor

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat angesichts der krassen Kritik von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an den Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans seinerseits Kritik geübt.Kim hatte am Montag die Staats- und Regierungschefs der drei Länder als „Gangsterbosse“ bezeichnet.Die grobe Äußerung über die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans offenbare das niedrige Niveau des Sprechers, sagte ein Beamter des Ministeriums am Dienstag. Er halte es nicht für nötig, die Bemerkung zu kommentieren, der es an grundlegender Höflichkeit mangele.Kim hatte auch trilaterale Militärübungen zwischen den drei Ländern zur Sprache gebracht. Dazu sagte der Ministeriale, man gehe davon aus, dass Kim angesichts der „bahnbrechenden Evolution“ der trilateralen Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan als Folge des trilateralen Gipfels, einschließlich der Stärkung der Sicherheitskooperation, ein Krisengefühl gezeigt habe.Nordkorea müsse sich im Klaren darüber sein, dass die Stärkung der Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern durch seine illegale Entwicklung von Atomwaffen und Raketen und die Bedrohung dadurch ausgelöst worden sei, hieß es weiter.