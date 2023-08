Südkorea exportiert Hanwoo-Rindfleisch erstmals nach Kambodscha

Photo : KBS News

Koreanisches Hanwoo-Rindfleisch ist erstmals nach Kambodscha exportiert worden.Das südkoreanische Landwirtschaftsministerium hielt am Montag in Phnom Penh eine Veranstaltung aus diesem Anlass ab.Südkorea und Kambodscha hatten 2015 ihre Verhandlungen über die Quarantäne für Rindfleischexporte abgeschlossen. Aufgrund Verzögerungen beim Folgeverfahren erfolgte die erste Lieferung erst nach acht Jahren.Das Ressort nannte als Ziel, dass in den nächsten fünf Jahren 2.000 Tonnen Hanwoo-Fleisch im Wert von 130 Milliarden Won (98 Millionen Dollar) nach Kambodscha exportiert werden.Mit dem gelungenen Export nach Kambodscha stieg die Zahl der Abnehmermärkte von Hanwoo-Rindfleisch auf vier. Dazu zählen China, Hongkong und Malaysia. Nach Malaysia erfolgte im Mai die erste Lieferung.