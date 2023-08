Außenminister Park wirbt bei Spitzenpolitikern Mittel- und Osteuropas für Expo in Busan

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat in Slowenien hochrangige Politiker und Beamte aus Mittel- und Osteuropa sowie dem Balkan um die Unterstützung für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan gebeten.Am Rande des Bled Strategic Forum stattete Park am Montag (Ortszeit) dem slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob und dem bulgarischen Ministerpräsidenten Nikolaj Denkow Höflichkeitsbesuche ab. Park kam mit seinen Amtskollegen aus Armenien, Nordmazedonien, der Slowakei und der Schweiz zu bilateralen Gesprächen zusammen. Dabei bat er um die Unterstützung für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan und diskutierte mit ihnen über Maßnahmen zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen.Beim Treffen mit Golob sprach Park Trost angesichts der jüngsten Hochwasserschäden in Slowenien aus. Er bat den Premierminister um Interesse und Unterstützung dafür, dass koreanische Unternehmen im Hafen von Koper reibungslos tätig sein könnten.Park traf sich zudem mit dem slowenischen Minister für Wirtschaft, Tourismus und Sport, Matjaž Han, und rief ihn zur Kooperation wegen der Weltausstellung auf.Bei der Eröffnungsfeier des Bled Strategic Forum bat Park die Staats- und Regierungschefs Griechenlands, Montenegros, Serbiens und Kroatiens um ihre Unterstützung dafür, dass Busan die Weltausstellung ausrichten kann.Bei einer Sitzung des Forums erläuterte Park die Ergebnisse des Dreiergipfels zwischen Südkorea, den USA und Japan am 18. August in Camp David in den USA.