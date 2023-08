Präsident Yoon: Öffentliche Sicherheit zentrale Aufgabe bei Budget-Umstrukturierung

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol wurden die Staatsausgaben für nächstes Jahr in einer Weise umstrukturiert, dass mehr Mittel in die öffentliche Sicherheit fließen.Politische Beihilfen und Mittel für bedenkliche Eigeninteressen seien dagegen drastisch gekürzt worden, sagte Yoon auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Dies beziehe sich auf eine Restrukturierung von Ausgaben in Höhe von 23 Billionen Won oder rund 17,5 Milliarden Dollar.Das Budget für kommendes Jahr liegt bei 656,9 Billionen Won. Der Anstieg ist der geringste seit 2005, als das Budget um 2,8 Prozent aufgestockt worden war.Yoon versprach, Mittel für die drei zentralen Aufgaben zuzuweisen, darunter grundlegende Funktionen wie der Schutz der Sicherheit. Alle Polizisten sollten außerdem eine nicht letale Pistole erhalten. Die 101 Polizei-Trupps sollen Ausrüstung für die Sofortreaktion auf Angriffe erhalten.Neben Ausgaben für Sicherheit, Verteidigung und gute Regierungsführung im Einklang mit dem Gesetz nannte Yoon mehr Wohlfahrt für schutzbedürftige Gruppen als weitere wichtige Aufgabe. Auch die Schaffung von konjunktureller Dynamik, um Arbeitsplätze von sehr guter Qualität zu schaffen, präsentierte er als zentrale Aufgabe für kommendes Jahr.In den Hochwasser- und Überflutungsschutz sollen nach Yoons Angaben 6,3 Billionen Won fließen, weitere 740 Milliarden Won wegen der Entsorgung des Atom-Kühlwassers in Fukushima in Kontrollen von Meeresprodukten und die Unterstützung von Gemeinden, die vom Fischfang leben.