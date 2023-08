Über 300 Nordkoreaner kehren auf Landweg aus China nach Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Mehr als 300 Nordkoreaner sind laut Quellenberichten am Montag aus einer chinesischen Grenzstadt nach Nordkorea zurückgekehrt.Quellen zufolge fuhren 300 bis 400 Nordkoreaner mit dem Bus von Dandong aus in die nordkoreanische Stadt Sinuiju.Es war das erste Mal seit der pandemiebedingten Schließung der Grenzen zwischen Nordkorea und China im Januar 2020, dass Nordkoreaner auf dem Landweg in ihr Heimatland zurückkehrten.Eine der Quellen berichtete, dass etwa 100 weitere Nordkoreaner am Dienstag aus Dandong nach Sinuiju fahren würden. Allein in dieser Woche würden etwa 1.000 Nordkoreaner heimkehren.Einer anderen Quelle zufolge handelt es sich bei den Nordkoreanern um Studenten, Beamte, Außenhandelskaufleute und Patienten. Sie hätten sich etwa seit einer Woche in Dandong versammelt, um von dort nach Hause zurückzukehren.Die Rückkehrer werden Berichten zufolge eine Woche lang in Sinuiju unter Quarantäne stehen, bevor sie nach Pjöngjang weiterreisen können.Die für die Seuchenbekämpfung zuständige Behörde Nordkoreas hatte am Samstag die Entscheidung bekannt gemacht, den im Ausland lebenden Nordkoreanern die Rückkehr zu erlauben.