Präsident Yoon weist drei weitere Sonderkatastrophenzonen wegen Taifunschäden aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon hat am Dienstag drei weitere Sonderkatastrophenzonen wegen schwerer Schäden aufgrund des Taifuns Khanun Anfang August ausgewiesen.Zu solchen Katastrophenzonen seien der Landkreis Goseong in der Provinz Gangwon, Sannae-myeon in Gyeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang und Gasan-myeon im Landkreis Chilgok in Nord-Gyeongsang bestimmt worden, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Lee Do-woon mit.Sonderkatastrophenzonen erhalten die für den Wiederaufbau benötigten Mittel zum Teil aus der Staatskasse.