Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,34 Prozent auf 2.552,16 Zähler vor.Die Anleger würden auf Quartalszahlen in den kommenden Tagen warten, von denen sie sich Hinweise auf die Geldpolitik führender Zentralbanken erhofften, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger würden außerdem die Bekanntgabe von Daten zum amerikanischen Bruttoinlandsprodukt und dem Index für Chinas herstellendes Gewerbe PMI in der kommenden Woche abwarten.