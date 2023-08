Präsident Yoon empfängt Beamten der Vereinigten Arabischen Emirate zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Sul Yeol hat einen Beamten der Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag zu einem Gespräch empfangen.Bei einem Mittagessen sprach Yoon mit Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Behörde Executive Affairs Authority von Abu Dhabi, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte.Yoon habe in dem Gespräch darauf hingewiesen, dass sich das bilaterale Verhältnis im vergangenen Jahr rasch entwickelt habe. Er hoffe auf weitere Fortschritte.Bei seinem Staatsbesuch im Januar erzielte Einigungen würden außerdem reibungslos umgesetzt, sagte Yoon und bedankte sich für die Gastfreundschaft, die ihm bei seinem Besuch entgegengebracht wurde.Khaldoon habe eine Vertiefung der strategischen Partnerschaft vorgeschlagen, insbesondere auf den Gebieten nukleare und konventionelle Stromerzeugung sowie saubere Energie. In den Bereich Wirtschaft und Investitionen sowie Verteidigung und Rüstungstechnologie wünsche sich sein Land ebenfalls engere Beziehungen.Darüber hinaus habe der Gast vorgeschlagen, gemeinsam zu Vorstößen auf Auslandsmärkte auf den Gebieten Wasserstoff, Biotechnologie, künstliche Intelligenz, Robotik und Satellitenkommunikation zu forschen.Beide Seiten einigten sich überdies darauf, ihren Austausch auf hochrangiger Ebene fortzusetzen und die Zusammenarbeit in bilateralen und internationalen Angelegenheiten zu vertiefen.