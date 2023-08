Weißes Haus: USA gegenüber Dialog mit Nordkorea weiterhin aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA stehen einem Dialog mit Nordkorea weiterhin aufgeschlossen gegenüber.Das teilte die Sprecherin des Weißes Hauses, Karine Jean-Pierre, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.Sie war auf eine Bemerkung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un angesprochen worden, der die gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas, der USA und Japans kritisiert und deren Regierungsspitzen als Gangsterbosse bezeichnet hatte.Die Sprecherin ging auf Kims Bemerkung nicht direkt ein und wies stattdessen darauf hin, dass die USA gegenüber Nordkorea immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert hätten. Die Kommunikationskanäle mit Nordkorea blieben geöffnet, sagte sie weiter.Kim Jong-un hatte am Montag in seiner Rede zum Tag der Marine zum Rundumschlag gegen die Präsidenten Südkoreas und der USA und den japanischen Ministerpräsidenten ausgeholt. Konkret kritisierte er ein Treffen der drei Länder, bei dem trilaterale Militärübungen beschlossen wurden. Damit bezog er sich offenbar auf den jüngst stattgefundenen Dreiergipfel in Camp David.