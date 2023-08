Südkoreas Washington-Botschafter: Nordkoreas Provokationen stärken Kooperation mit USA und Japan

Photo : YONHAP News

Bei einer Diskussionsveranstaltung in den USA haben hohe Beamte Südkoreas, der USA und Japans erneut Sorge über Nordkoreas Provokationen zum Ausdruck gebracht.Bei der am Dienstag vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington organisierten Veranstaltung wurde auch betont, dass die Tür für Gespräche stets offen stehe.Anlass für die Bemerkung war scharfe Kritik des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un an den drei Staaten, weil diese gemeinsame Manöver vereinbart hatten.Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, wies darauf hin, dass wiederholte Provokationen unter Missachtung einschlägiger Resolutionen des Weltsicherheitsrats die trilaterale Zusammenarbeit stärken würden.Der im Sicherheitsrat der USA für den Indopazifik zuständige Koordinator Kurt Campbell sprach bei der Veranstaltung davon, dass Nordkoreas Provokationen für die Region als Ganzes sehr Besorgnis erregend seien. Auch er betonte, dass alle drei Staaten sich in ihrem Willen einig seien, die Tür für Gespräche mit Nordkorea offenzuhalten.Der Dreiergipfel in Camp David habe das Gefühl vermittelt, dass drei gleichberechtigte und entschlossene Staaten sich auf Augenhöhe begegnen, so Campbell weiter.Aus Japan hatte der Botschafter in den USA, Koji Tomita, an der Diskussion teilgenommen.