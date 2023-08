Verteidigungsminister Lee trifft US-amerikanischen General

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat den US-amerikanischen General Anthony Cotton zu einem Gespräch empfangen.Cotton ist Chef des Strategischen Kommandos der USA. In dem Gespräch am Dienstag in Seoul sagte Lee, dass die südkoreanisch-amerikanische Allianz einen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel leiste.Er dankte Cotton für die Anstrengungen des Kommandos für eine starke Abschreckung und hob dessen Bedeutung für die erweiterte Abschreckung mittels der Beratungsgruppe Nuclear Consultative Group hervor. Das Gremium war im April aufgrund einer Einigung der Präsidenten ins Leben gerufen worden.Auch bat der südkoreanische Verteidigungschef um Mithilfe und Rat bei Südkoreas Vorhaben, ein strategisches Kommando zur Abschreckung von Nordkoreas Nuklear- und Raketenbedrohung einzurichten.Cotton habe gesagt, dass die bilaterale Allianz und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft stärker denn je seien. Der General habe in diesem Zusammenhang das eiserne Versprechen, für die Sicherheit Südkoreas einzustehen, untermauert.Darüber hinaus habe Cotton weitere Bemühungen um eine verbesserte erweiterte Abschreckung versprochen. Unter anderem solle die Sichtbarkeit strategischer Waffen der USA auf der koreanischen Halbinsel erhöht werden.