Tempolimit in Schulzonen wird in Nachtstunden auf 50 Kilometer pro Stunde gelockert

Photo : YONHAP News

In Südkorea gelten ab dem 1. September je nach Uhrzeit unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen in Schulzonen.Das teilte die Nationale Polizeibehörde mit.Nach den Plänen sollen in Schulzonen, in denen aktuell rund um die Uhr ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gilt, zwischen 21 Uhr und 7 Uhr 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sein.In Schulzonen mit einem Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde wird zum Schulbeginn und Schulschluss künftig eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gelten.In etwa zehn Prozent aller Schulzonen landesweit sind aufgrund der dort vorherrschenden Verkehrsverhältnisse bis zu 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.