Seoul bittet Peking um Beachtung der Sicherheit von Südkoreanern während Asienspielen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat China darum gebeten, während der Asienspiele in Hangzhou auf die Sicherheit der Südkoreaner zu achten.Die entsprechende Forderung habe Vizeaußenministerin Oh Young-ju am Dienstag in Peking gegenüber dem chinesischen Vizeaußenminister Deng Li unterbreitet, der für konsularische Angelegenheiten zuständig sei, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Asienspiele in Hangzhou werden vom 23. September bis 8. Oktober ausgetragen.Oh äußerte die Erwartung, dass anlässlich der Wiederaufnahme von Gruppenreisen von Chinesen nach Südkorea der Personenaustausch zwischen beiden Ländern weiter angekurbelt werde. Sie bat, das Visaverfahren für südkoreanische Staatsangehörige zu vereinfachen.Beide Seiten stimmten darin überein, dass die Belebung des Personenaustauschs für eine langfristige und zukunftsorientierte Entwicklung der bilateralen Beziehungen und die Förderung der Freundschaft notwendig sei. Sie vereinbarten, bald Gespräche zwischen den Generaldirektoren für konsularische Angelegenheiten abzuhalten.