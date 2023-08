Finanzminister: Bestimmung des 2. Oktober zu vorläufigem Feiertag wird wohlwollend überprüft

Photo : YONHAP News

Die Regierung überprüft wohlwollend, den 2. Oktober, einen Brückentag, zu einem vorläufigen Feiertag zu bestimmen.Das teilte Finanzminister Choo Kyung-ho am Dienstag bei seinen Auftritten in zwei Nachrichtensendungen mit. Der 2. Oktober, ein Montag, befindet sich dieses Jahr zwischen den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok und dem Nationalen Gründungstag Gaecheonjeol, einem gesetzlichen Feiertag.Die Regierungspartei habe den Vorschlag unterbreitet, um das Recht der Bürger auf ein Ausruhen zu stärken und die Binnennachfrage anzukurbeln. Die Regierung stimme mit der Regierungspartei überein. Innerhalb der Regierung sehe man den Vorschlag positiv, hieß es.Sollte der 2. Oktober vorübergehend zu einem Feiertag bestimmt werden, werden die Menschen in Südkorea ab dem 28. September sechs aufeinanderfolgende freie Tage haben.