Zahl der Kindergartenkinder und Schüler in Südkorea um 90.000 gesunken

Die Zahl der Kindergartenkinder und Schüler in Südkorea ist dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent gesunken.Dieses Jahr sind es etwa 5,78 Millionen, damit 96.000 weniger als im vergangenen Jahr.Entsprechende statistische Ergebnisse veröffentlichten das Bildungsministerium und das Koreanische Institut für Bildungsentwicklung am Mittwoch.Die Zahl der Kindergartenkinder fiel gegenüber dem Vorjahr um 31.000 oder 5,6 Prozent auf etwa 520.000. Damit wurde der kräftigste Rückgang unter den Gruppen verzeichnet.Die Zahl der Grundschüler ging um 2,3 Prozent zurück, die der Mittelschüler um 1,6 Prozent.Es gibt landesweit 20.605 Kindergärten und Grund-, Mittel- und Oberschulen, das sind 91 weniger als im vergangenen Jahr.Die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund kletterte gegenüber letztem Jahr um 12.000 Personen oder 7,4 Prozent auf etwa 180.000 in diesem Jahr. Seit Beginn der entsprechenden Erhebung im Jahr 2012 wurde in dieser Kategorie ein stetiger Anstieg verzeichnet.Die Zahl der Hochschulen sank um zwei auf 424.