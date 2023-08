Außenminister Park spricht mit US-Kommandeur über Kooperation für erweiterte Abschreckung

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin und der Kommandeur des Strategischen Kommandos der USA, Anthony J. Cotton, haben sich über die Kooperation zwischen Südkorea und den USA für die erweiterte Abschreckung gegen Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen ausgetauscht.Beim Treffen am Mittwoch in Seoul äußerten sich beide Seiten besorgt über Fortschritte bei den Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, darunter den jüngsten Start einer ballistischen Rakete unter dem Vorwand, eine Weltraumrakete gestartet zu haben.Sie stimmten darin überein, dass die Kooperation zwischen Südkorea und den USA zur Stärkung der erweiterten Abschreckung durch die USA von Bedeutung ist. Sie bewerteten den Stand der entsprechenden Zusammenarbeit, darunter die Washingtoner Erklärung und die Gründung des Beratungsgremiums Nuclear Consultative Group.Park betonte, dass die Rolle des Strategischen Kommandos der USA für eine bahnbrechende Stärkung der Umsetzungsfähigkeit der erweiterten Abschreckung wichtig sei. Er bat Cotton um stetiges Interesse und die Kooperation für die aufrichtige Umsetzung der Washingtoner Erklärung.Der General sagte, dass das Versprechen der USA für die erweiterte Abschreckung für Südkorea eisern sei. Er versprach, dass das Strategische Kommando an den entsprechenden Bemühungen der US-Regierung aktiv mitwirken werde.