Strategischer Bomber B-1B nimmt an Übung über koreanischer Halbinsel teil

Photo : YONHAP News

Mindestens ein strategischer Bomber B-1B Lancer der USA ist über der koreanischen Halbinsel zum Einsatz gekommen, um an einer gemeinsamen Luftwaffenübung mit Südkorea teilzunehmen.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass die Luftwaffen Südkoreas und der USA am Mittwoch als ein Feldmanöver im Rahmen der südkoreanisch-US-amerikanischen Militärübung Ulchi Freedom Shield eine gemeinsame Luftübung abgehalten hätten. Mindestens ein B-1B-Bomber sei zu der Übung hinzugestoßen.Es war die zehnte gemeinsame Übung im laufenden Jahr, für die strategische Bomber der USA mobilisiert wurden. Auch kamen FA-50-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe und F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe zum Einsatz.Es handele sich um eine Übung zur Verlegung strategischer Ressourcen der USA in Reaktion auf den jüngsten Start einer angeblichen Weltraumrakete durch Nordkorea. Sie diene dazu, eine „erweiterte Abschreckung in Aktion“ und eine „robuste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft“ zu demonstrieren, erläuterte das südkoreanische Militär.