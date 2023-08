Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat mit einem Plus geschlossen.Der Kospi rückte um 0,35 Prozent auf 2.561,22 Zähler vor.Am Dienstag hatte in den USA der Dow Jones Industrial Average um 0,9 Prozent zugelegt, der Technologieindex Nasdaq um 1,7 Prozent.Südkoreas Börse habe durch die Wall Street einen Schub bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.