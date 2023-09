Nordkorea: Taktische Übung für Nuklearschlag Antwort auf Manöver mit B-1B

Photo : YONHAP News

Nach nordkoreanischen Angaben ist der Abschuss von zwei ballistischen Raketen am Mittwoch als Antwort auf die US-amerikanisch-südkoreanische Übung zuvor am selben Tag erfolgt, an der ein strategischer US-Bomber vom Typ B-1B beteiligt war.Am Mittwochabend sei eine taktische Nuklearübung durchgeführt worden, um gegen die Luftwaffen-Übung über der koreanischen Halbinsel zu protestieren.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA zitierte am Donnerstag den Generalstab, wonach Seoul und Washington mit der gemeinsamen Übung gegenüber der Welt ihre Absichten enthüllt hätten, einen präemptiven Nuklearschlag gegen den Norden durchzuführen.Als Antwort darauf habe die atomar bewaffnete Einheit der Volksarmee am Mittwoch eine Übung mit taktischen ballistischen Raketen durchgeführt. Damit seien Szenarien für die Auslöschung von Stützpunkten und Landeplätzen des südkoreanischen Militärs durchgespielt worden.Die Projektile seien vom Internationalen Flughafen Pjöngjang aus abgefeuert worden und exakt in der vorgegebenen Höhe von 400 Metern über dem Ziel detoniert, hieß es weiter.