Zwei nordkoreanische Raketen nach japanischen Angaben außerhalb seiner AWZ niedergegangen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung Japans sind zwei am Mittwochabend in Nordkorea abgefeuerte ballistische Raketen außerhalb seiner Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) niedergegangen.Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums wurden die Raketen gegen 23.38 Uhr und 23.46 Uhr in Richtung Ostmeer abgefeuert.Eine der Raketen sei 350 Kilometer weit geflogen, die andere 400 Kilometer weit. Beide Geschosse hätten eine Höhe von 50 Kilometern erreicht.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, dass Nordkorea damit seine Kapazitäten demonstrieren wollte, Südkoreas Gyerongdae-Militärhauptquartier in der Provinz Süd-Chungcheong treffen zu können.Ob die Raketen in Japan Schaden anrichteten, werde noch untersucht. Es würden fortlaufend Daten zu den Starts gesammelt.Japans Regierung verurteilte Nordkoreas Provokationen, darunter mehrere Starts ballistischer Raketen, als Bedrohung für Frieden und Stabilität in Japan, der Umgebung und der internationalen Gemeinschaft.