Südkoreanisch-US-amerikanische Militärübung Ulchi Freedom Shield geht heute zu Ende

Photo : YONHAP News

Die gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) geht am Donnerstagnachmittag zu Ende.Beide Seiten hielten vom 16. bis 18. August eine Krisenmanagementübung (CMX) als Vorübung ab. Im ersten Teil von Ulchi Freedom Shield vom 21. bis 25. August wurde integriert mit der Regierungsübung Ulchi die Fähigkeit zum Führen eines totalen Kriegs erprobt.Der Zweite Teil des Manövers wurde vom 28. bis 31. August ausschließlich von den Streitkräften durchgeführt. Daran nahmen Heer, Luftwaffe, Marine und Marineinfanterie teil, ebenso die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte in Südkorea und vom US-Festland.An der diesmaligen Übung nahmen Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Neuseeland, Thailand und die Philippinen teil, die Mitglieder des UN-Kommandos in Korea sind. Die Neutrale Überwachungskommission überprüfte gemäß dem Waffenstillstandsabkommen die Durchführung der Übung.Getrennt von UFS hielten die Marinen Südkoreas und der USA sowie die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans am Dienstag auf hoher See südlich der südkoreanischen Insel Jeju eine Raketenabwehrübung zur Reaktion auf Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen ab.