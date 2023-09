Nordkoreas Oberste Volksversammlung wird im September tagen

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird Ende September die Oberste Volksversammlung, sein Parlament, zusammentreten lassen.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass die neunte Tagung der 14. Legislaturperiode der Obersten Volksversammlung am 26. September in Pjöngjang einberufen werde.Dem Bericht zufolge werden dabei neben der Prüfung und Verabschiedung verschiedener Gesetze, darunter solcher zur Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderung und zur Bewässerung, auch organisatorische Fragen besprochen.Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob eine Kabinettsumbildung, einschließlich des Wechsels des Ministerpräsidenten, beschlossen wird. Ministerpräsident Kim Tok-hun wurde jüngst von Machthaber Kim Jong-un öffentlich getadelt.