Covid-19 auf Infektionskrankheit der Klasse 4 herabgestuft

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist Covid-19 am Donnerstag bei der Klassifikation als Infektionskrankheit von Klasse 2 auf Klasse 4, die niedrigste Stufe, herabgesetzt worden.Damit wird die Rückkehr zur Normalität weiter beschleunigt, und in Bezug auf Covid-19 rückt der endemische Status näher.Die Regierung setzte die Herabstufung im Einklang mit den Maßnahmen zum Umgang mit Covid-19 um, die letzte Woche vorgelegt wurden.Covid-19 wurde bisher in Klasse 2 geführt, so wie Tuberkulose, Masern, Cholera, Typhus, Hepatitis A und die Hansen-Krankheit.Mit der Herabstufung zur Klasse 4 werden die Maßnahmen zur Rückkehr zur Normalität in zweiter Phase umgesetzt. Unter anderem entfällt die finanzielle Unterstützung für die Testung und Behandlung von allgemeinen Bürgern weitgehend. An den Maßnahmen zum Schutz der Hochrisikogruppen wird dagegen festgehalten.Zum Schutz der Hochrisikogruppen gilt auch die Maskenpflicht in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen mit Infektionsgefahr weiterhin.