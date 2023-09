Handelsminister Südkoreas und Argentiniens diskutieren über Industrie- und Handelskooperation

Photo : YONHAP News

Handelsminister Ahn Duk-geun ist am Donnerstag in Seoul mit dem argentinischen Minister für auswärtige Angelegenheiten, internationalen Handel und Gottesdienste, Santiago Cafiero, zusammengekommen.Thematisiert wurden die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen Südkorea und dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur und der Aufbau eines Kanals für die Industrie- und Handelskooperation zwischen Südkorea und Argentinien. Auch wurde die Zusammenarbeit bei den Lieferketten für kritische Mineralien und bei Wasserstoff erörtert.Beide Seiten waren mit der Notwendigkeit einverstanden, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu verstärken und unter anderem den bilateralen Handel und die Investitionen auszubauen. Sie vereinbarten, Konsultationen fortzusetzen, um Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen Südkorea und Mercosur zu erzielen.Sie diskutierten auch über die Unterzeichnung eines bilateralen Rahmenwerks zur Handels- und Investitionsförderung (TIPF), um einen neuen Kanal für die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel und Energie zu schaffen.