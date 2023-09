Eine Milliarde Reisende nutzten bisher KTX-Züge

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Fahrgäste der Hochgeschwindigkeitsbahn KTX in Südkorea übertrifft 19 Jahre und fünf Monate nach der Betriebsaufnahme die Eine-Milliarde-Marke.Nach Angaben des Bahnbetreibers Korail wird erwartet, dass die kumulative Zahl der KTX-Reisenden seit der Betriebsaufnahme am 1. April 2004 am heutigen Donnerstag die Eine-Milliarde-Schwelle übertreffen wird.Das bedeutet, dass 50 Millionen Südkoreaner 20 Mal pro Person mit dem KTX gefahren sind. Vor acht Jahren, im Jahr 2015, war die 500-Millionen-Marke übertroffen worden.Der am stärksten frequentierte Abschnitt ist die Strecke Seoul-Busan mit im Tagesschnitt 17.000 Fahrgästen.Im Jahr 2004, dem ersten Jahr nach der Betriebsaufnahme, verkehrten KTX-Züge lediglich auf zwei Linien, Gyeongbu und Honam, und zwischen 20 Bahnhöfen. Derzeit können Reisende die Schnellzüge auf acht Linien und an 67 Bahnhöfen nehmen.