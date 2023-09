Präsident Yoon will 2. Oktober zu vorläufigem Feiertag bestimmen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Absicht bekundet, den 2. Oktober zu einem vorläufigen Feiertag zu bestimmen.Der 2. Oktober ist dieses Jahr ein Brückentag zwischen den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok und dem Nationalen Gründungstag Gaecheonjeol.Sollte die Maßnahme nach einer Beratung auf der Kabinettssitzung offiziell beschlossen werden, wird es sechs aufeinanderfolgende freie Tage geben.Yoon verwies heute in einer Regierungssitzung zur Wirtschaft im Büro des Präsidenten auf die Notwendigkeit, durch die Belebung des Inlandstourismus die Binnennachfrage zu fördern. Daraufhin teilte er die Absicht mit, den 2. Oktober vorübergehend zu einem Feiertag zu machen.Zur Ankurbelung des Inlandstourismus stellte Yoon auch in Aussicht, 600.000 Rabattgutscheine für Unterkünfte zu verteilen und während der Feiertage keine Autobahnmaut zu erheben.Er kündigte zudem an, mehr Flüge und die Vereinfachung des Einreiseverfahrens anzustreben, damit eine Zunahme der Zahl der ausländischen Touristen zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage führen kann. Man werde den Zahlungskomfort, einschließlich mobilen Bezahlens, erhöhen und im Ausland verstärkt für Reisen nach Südkorea werben, hieß es auch.