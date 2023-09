Präsident Yoon Suk Yeol reist nächste Woche zu ASEAN- und G20-Teffen nach Indonesien und Indien

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird nächste Woche zur Teilnahme an ASEAN- und G20-Treffen nach Indonesien und Indien reisen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag mit.Yoon wird den Angaben zufolge von Dienstag bis Freitag in Jakarta am Südkorea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-plus-Drei-Gipfel und Ostasiatischen Gipfel teilnehmen. Auch ein Gipfelgespräch mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo im Rahmen eines offiziellen Besuchs im Land ist nach Angaben des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Kim Tae-hyo vorgesehen.Von Jakarta aus wird Yoon am 8. September nach Neu-Delhi reisen. Dort wird er während seines insgesamt dreitägigen Aufenthalts am G20-Gipfel teilnehmen.