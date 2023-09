Photo : YONHAP News

In Südkorea hat der Kospi-Index am Donnerstag leicht verloren.Nach zuletzt drei Handelstagen mit einem Plus ging es heute um 0,19 Prozent auf 2.556,27 Zähler abwärts.Der private Sektor in den USA lasse Anzeichen für einen Rückgang bei der Beschäftigung erkennen. Das seien genau die richtigen Daten in einer Zeit, in der die US-Notenbank sich in Bezug auf eine weitere geldpolitische Straffung nicht wohlfühle, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.